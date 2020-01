CES: Tudi ruski Yandex z avtomobili brez šoferja

Yandex je nekakšen ruski Google, njegov spletni iskalnik ima tam 60% tržni delež in tako kot Google ima svoje prste povsod, tudi na področju samovozečih avtomobilov. V času vegaškega sejma CES so svoje avtomobile brez šoferja predstavili tudi zahodnim novinarjem.

BBCjeva novinarka je tako poročala, da jo je po Las Vegasu 20 minut vozila prirejena Yandexova Toyota Prius (z množico tipal na strehi in ogromnim računalnikom v prtljažniku). Za krmilom ni bilo nobenega, je pa na sovoznikovem sedežu sedel »varnostnik«, ki je imel ob sebi »komično velik rdeči gumb«, ki naj bi v primeru težav naredil »nekaj«, verjetno ustavil vozilo. Novinarka je zapisala, da je vožnja s hitrostjo 60 km/h, po cestah kjer mrgoli pešcev in so križišča polna, »navdušujoča«, vendar se je je sčasoma navadila. Avtomobil je sam menjeval pasove in brezhibno izpeljal križišče, kjer je zavil v levo.

Kot primerjavo navaja ravno tako »samodejno« vožnjo z ameriškim servisom Lyft, ki komercialno vozi (tudi) po Las Vegasu. Tam je za krmilom sedel šofer, uslužbenec pa je sedel tudi na sovoznikovem sedežu. Vendar je večina vožnje potekala »ročno«, vozil je človek, saj večina lastnikov vegaških hotelov na svoji posesti ne dovoli samodejne vožnje. Že vedo, zakaj.

Yandex je sicer na vagon samovozeče vožnje vstopil leta 2016, v tem času pa so njegovi avtomobili prevozili 2,4 milijona kilometrov, večinoma po Moskvi, kjer lahko prek aplikacije že najamemo samovozeči prevoz. Za primerjavo, Googlovo podjetje Waymo je s svojimi samovozečimi vozili do sedaj po javnih cestah testno prevozilo 16 milijonov kilometrov.

BBC