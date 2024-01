Objavljeno: 15.1.2024 07:00

CES: Thunderbolt 5 je tu

Septembra je Intel predstavil novo generacijo priključka Thunderbolt 5, ki letos začenja kapljati do končnih uporabnikov. Konec minulega leta so zaključne specifikacije poslali proizvajalcem, ki so na letošnjem CES-u že pokazali nekaj naprav, ki ga podpirajo.

Razor je na primer pokazal nov prenosnik Blade 18 za igralce iger, ki že ima Thunderbolt 5 (in zaslon z ločljivostjo 4K in frekvenco 165 Hz). Glavne prednosti novega priklopa so dvakrat višja hitrost dvosmernega prenosa podatkov (do 80 Gb/s), v eno smer pa naj bi šlo do 120 Gb/s, če vključimo Bandwith Boost. Propustnost za PCI Express je prav tako dvakrat višja, kar bo omogočalo priklop zunanjih grafičnih kartic ali hitrih diskov. Hkrati Thunderbolt 5 podpira tudi starejše standarde, denimo USB4 v2, DisplayPort 2.1 in PCI Express Gen 4, s katerimi je nazaj združljiv. Medtem ko je bil preskok s Thunderbolta 3 na Thunderbolt 4 bolj kozmetične narave, so to pot izboljšave občutne.

Visoke hitrosti omogočajo uporabo velikih zaslonov z visokimi ločljivostmi brez zatikanja ali zakasnitev. Z novo tehnologijo signalizacije PAM-3 bo s kabli, krajšimi od enega metra, zmogljivost najvišja. V praksi to pomeni, da bo Thunderbolt 5 podpiral tri monitorje z ločljivostjo 4K in frekvenco osveževanja 144 Hz ali pa več monitorjev 8K ali pa en monitor s frekvenco 540 Hz.

Na sejmo smo videli tudi postaje (docks) za Thunderbolt 5. Podjetje J5create je pokazalo Thunderbolt 5 Dual 8K60 Display Dock, ki ima režo za microSD/Sd ter priključke za mikrofon, USB-A, 2,5-Gb/s ethernet itd.