CES 2024: Od prozornega televizorja do pametnega hladilnika

V Las Vegasu poteka sejem potrošniške elektronike CES 2024, na katerem tudi letos ne manjka zanimivih izdelkov.

Na sejmu CES 2024 Samsung predstavlja vrsto tehnoloških novosti, med katerimi prednjačijo prozoren televizor s tehnologijo MicroLED, glasbeni okvir, ki ima dva visokotonca, dva nizkotonca in dva srednjetonska zvočnika ter podpira zvok Dolby Atmos, umetno inteligenten spremljevalec v obliki žoge Ballie, ki se odziva se na klice, sodeluje z drugimi pametnimi napravami, projicira slike in videoposnetke na stene ter pomaga pri nadzoru hišnih ljubljenčkov, 8K projektor in hladilnik Bespoke 4-Door Flex z 32-palčnim zaslonom s tehnologijo AI Vision za prepoznavanje 33 različnih vrst hrane in sestavljanjem receptov iz sestavin v hladilniku.

Roborock je predstavil nove robotske sesalnike Q Revo MaxV in Q Revo Pro, ki ponujajo učinkovito čiščenje po dostopni ceni in obliko FlexiArm za boljše čiščenje robov in kotov, Barcoda pametno ogledalo, ki analizira uporabnika in ponuja svetlobno terapijo ter vodene meditacije za izboljšanje razpoloženja, Phillips pametno ključavnico s tehnologijo prepoznavanja dlani, Sennheiser nove slušalke, optimizirane za fitnes in z vgrajenimi senzorji srčnega utripa in telesne temperature, Ecovacs robota za čiščenje oken in Xgimi prvi IMAX pametni projektor na svetu, ki ponuja kinematografsko izkušnjo doma.