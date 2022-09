CERN se pripravlja na varčevanje z energijo

Evropski center za nuklearne raziskave CERN se zaradi varčevanja z električno energijo pripravlja na ustavitev nekaterih pospeševalnikov delcev.

Med njimi naj bi ugasnili tudi veliki hadronski trklanik (ang. Large Hadron Collider, LHC), največji tovrstni pospeševalnik nasvetu, zgrajen v krožnem tunelu, dolgem dobrih 26 kilometrov. CERN pripravlja predlog za ustavitev, ki ga naj bi konec meseca predložili vladam Francije in Švice. Gre za ukrep, s katerim bodo tekom zime zmanjšali porabo energije, s tem pa olajšali pritiske na evropsko električno omrežje. Velja omeniti, da je bil LHC za vzdrževanje in nadgradnje ustavljen tri leta, ponovno so ga zagnali v začetku julija letos.

CERN na leto porabi okoli 1,3 TWh na leto – Francija pa proizvede okoli 500 TWh na leto. Letos se zaradi ruskega napada na Ukrajino močno zaostruje tudi področje energetike, še ta teden bo v Bruslju srečanje evropski ministrov za energijo, kjer bo glavna tema stanje energetskih trgov.

