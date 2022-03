Objavljeno: 4.3.2022 06:00

Cenzura Sputnika in RT, vendar le televizijskega dela

Potem ko je EU je določila prepoved oddajanja ruskima državnima medijema RT in Sputnik v državah evropske povezave in je bila v uradnem listu EU že objavljena ustrezna uredba, je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS operaterje v Sloveniji pozvala, naj uredbo nemudoma izvršijo.

Gre za prepoved prenosa oz. distribucije določenih ruskih televizijskih programov RT-Russia Today English, RT-Russia Today UK, RT-Russia Today Germany, RT-Russia Today France, RT-Russia Today Spanish in medijskih storitev medijske hiše Sputnik, so sporočili iz agencije.

V Bruslju so pojasnili, da je ukrep časovno omejen, dokler se ne bo končala agresija na Ukrajino in dokler Rusija ne bo nehala izkoriščati svojih medijev za propagandne akcije proti EU in državam članicam.

Televizijski operaterji so poziv očitno že izvršili, saj omenjenih programov pri nas ni več mogoče gledati. Telemach denimo še vedno oglašuje programsko shemo, po kateri je na kanalu 565 na voljo RT, v resnici pa je zdaj tam ukrajinski kanal UA News.

Po drugi strani cenzure omenjenih kanalov v internetu še ni zaslediti. RT in Sputnik sta tam še vedno na voljo, najdemo jih celo v agregiranem novičniku Google News.

***

Mykhailo Fedorov, namestnik ukrajinskega premiera, je pred nekaj dnevi apeliral na ICANN, mednarodno organizacijo, ki »skrbi za internet«, naj »Rusiji odvzame dostop do interneta«. Predlagal je odvzem ruskih vrhnjih domen (npr. .ru), preklic ustreznih certifikatov SSL in odklop vrhnjih domenskih strežnikov, ki so locirani v Rusiji. Göran Marby, vodja ICANN, mu je odgovoril, da ICANN nima tovrstnih pooblastil in da bi imeli taki enostranski posegi »uničujoče posledice« za sistem interneta.