CentOS se poslavlja, uporabniki so razočarani

Po tem, ko je podjetje Red Hat sporočilo, da bo ukinilo priljubljeni CentoOS, brezplačno odprtokodno distribucijo stabilne različice operacijskega sistema RHEL, so razočarani in nezadovoljni uporabniki začeli napovedovati nove veje (forke) sedanjega operacijskega sistema CentOS.

Spomnimo, da je CentOS v IT svetu izredno priljubljen operacijski sistem, saj temelji na stabilni (downstream) kodi operacijskega sistema Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Za razliko od drugih distribucij ni tako priljubljen med navdušenci, saj je tipično uporabljen v večjih produkcijskih okoljih, tudi pri ponudnikih storitev v oblaku. Med velikimi uporabniki so družbe kot so Disney, Toyota, Rackspace in Verzion.

RedHat se je konec lanskega leta odločil za tvegano potezo in najavil, da bo podporo za najnovejši CentOS 8 ukinil s koncem leta 2021. Zanimivo, da precej bolj razširjen CentOS 7 ostaja podprt do junija 2024. Red Hat namesto tega uvaja CentOS Stream, ki pa ni zanimiv za produkcijsko rabo, saj temelji na razvojnih (upstream) in potencialno nestabilnih različicah RHEL.

Red Hat je torej uporabnike CentOS pustil brez pravega odgovora, zato so se ti začeli organizirati, tako da sta na obzorju vsaj dva nova derivata sedanjega CentOS. Za prvim stoji Gregory Kurtzer, soustanovitelj CentOSa, ki je najavil operacijski sistem Rocky Linux, imenovan po preminulem soustanovitelju Rockyu McGoughu. Projekt ima menda kar veliko podporo, saj so že kmalu po najavi zbrali okoli 650 razvijalcev, ki so voljni sodelovati.

Za drugo vejo pa stoji družba CloudLinux, ki že od leta 2010 razvija in trži lastno robustnejšo različico RHEL/Centos. Projekt se imenuje Lenix, po mnenju poznavalcev pa ima celo več možnosti kot Rocky Linux. Podjetje se je zavezalo, da bo v razvoj letno namenilo vsaj milijon dolarjev, še več pa, le bodo dobili komercialne podpornike. Menda je za projekt kar nekaj interesa med korporacijami.