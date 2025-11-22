Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 22.11.2025 07:00 | Teme: Kvantni računalnik, podatkovni centri

Center za kvantno računalništvo v Barceloni

Qilimanjaro Quantum Tech je v Barceloni odprl prvi evropski multimodalni kvantni podatkovni center, ki pomeni pomemben premik v komercializaciji kvantnih tehnologij. Novi center bo gostil do deset kvantnih računalnikov in omogočal dostop do digitalnih ter analognih kvantnih platform prek oblaka, kar Evropi prvič prinaša celovito multimodalno kvantno infrastrukturo. Podjetje, ki deluje od leta 2019, gradi svoje sisteme na tehnologiji fluxoniumskih kubitov, zasnovanih za večjo stabilnost in manj napak pri izvajanju izračunov.

Center za kvantno računalništvo je zasnovan kot odprt ekosistem za industrijo, raziskovalne ustanove in javni sektor, ki bodo lahko preizkušali kompleksne izračune – od simulacij molekul in materialov do raziskovanja novih tehnik treniranja modelov umetne inteligence ter reševanja zahtevnih optimizacijskih problemov. Takšna infrastruktura odpira vrata številnim aplikacijam, ki so bile doslej omejene na specializirane raziskovalne laboratorije, zdaj pa postajajo dostopnejše prek modela računalništva kot storitve.

Rast trga je izjemna – napovedi kažejo, da bo globalna vrednost kvantnega računalništva zrasla z 1,6 milijarde dolarjev leta 2025 na več kot 7 milijard dolarjev do leta 2030, pri čemer ključne aplikacije nastajajo na področjih umetne inteligence, logistike in analitike.

Qilimanjarojev center je del širšega globalnega trenda. V zadnjih letih so se pojavili novi hibridni centri, ki združujejo kvantno strojno opremo z zmogljivostmi klasičnih superračunalnikov – od skupnega projekta OQC, Digital Reality in Nvidie v New Yorku do hibridne infrastrukture QMare in QuiX Quantum na Nizozemskem. IBM prav tako pospešeno širi evropsko kvantno prisotnost s centroma v Nemčiji in Španiji.

Analitiki pričakujejo skokovito rast trga kvantnega računalništva. To nakazuje, da bi kvantni podatkovni centri v prihodnjih letih lahko doživeli podobno transformativno vlogo, kot sta jo pred tem imela oblak in umetna inteligenca.

