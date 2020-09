Cenejši telefoni 5G v letu 2021, kako pa pri nas?

Objavljeno: 3.9.2020 12:00

Qualcomm seveda ne izdeluje telefonov, je pa največji izdelovalec mobilnih procesorjev zanje. Na zelo oskubljenem sejmu IFA, ki se je v Berlinu začel danes, je napovedal nove modele.

Novi procesorji (System on a Chip - SoC) bodo namenjeni telefonom s ceno med 125 in 250 dolarji in bodo imeli že vgrajen »modem« za povezovanje v omrežja 5G. Kaj več ni znanega, razen, da naj bi bili procesorji (iz serije 4) na voljo v prvem četrtletju 2021 in da naj bi jih med prvimi uporabil kitajski Xiaomi. Predstavitev sta podprla tudi kitajski Oppo in Motorola (v lasti, hm, kitajskega Lenova), vendar brez konkretnih napovedi.

Mimogrede, če ste spregledali, tudi v Sloveniji imamo že nekaj časa delujoče omrežje 5G. Vsaj tako pravi Telekom. Res pa je, da se vanj še ne moremo povezati, saj pri Telekomu čakajo (in preizkušajo) ustrezne nadgradnje mobilnih telefonov. Slednji morajo podpirati komunikacijo 5G na frekvenci 2600 MHz, ki je sicer uporabljana v omrežjih 4G. Specifičnih frekvenc za 5G pri nas operaterjem še nismo oddali (pardon, prodali).