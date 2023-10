Cenejši Applov svinčnik

Apple je predstavil nov model digitalnega pisala Pencil, ki stane 79 ameriških dolarjev in se polni prek USB-C kabla.

V Cupertinu nadaljujejo prehod od priključka Lightening na USB-C. Tokrat so predstavili doslej najbolj dostopen Apple Pencil, ki je 20 dolarjev cenejši od originalnega modela in 40 od druge generacije jabolčnega svinčnika. Novi model ponuja isto natančnost, enako nizko latenco ter občutljivost na nagib kot predhodnika, ne podpira pa občutljivosti na pritisk. Na tablici s procesorjem M2 ima funkcijo predogleda, nima pa menjave risarskih orodij z dvojnim dotikom. Čeprav ga je mogoče s pomočjo magneta pritrditi na tablico, ga ta ne polni brezžično. Za polnjenje baterije je treba odstraniti pokrovček in v USB-C vhod priključiti polnilni kabel.

Novi svinčnik bo na voljo v začetku novembra in bo združljiv z vsemi tablicami iPad, ki imajo USB-C priključek.