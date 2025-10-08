Objavljeno: 8.10.2025 12:00

Cenejše Tesle brez zaznavanja črte na cestah

Tesla je uradno predstavila nove, cenovno ugodnejše različice avtomobilov Model 3 in Model Y.

Cenejše Tesle bodo seveda okleščene določenih ugodnosti, ki krasijo njihove dražje različice. Med bolj pogrešanimi zmožnostmi bo Autosteer, sistem za samodejno držanje vozila na sredini voznega pasu znotraj paketa Autopilot. To pomeni, da cenejši modeli sicer še vedno vključujejo prilagodljiv tempomat (Traffic Aware Cruise Control), ki avtomatsko prilagaja hitrost glede na promet, vendar pa ne več nudijo samodejnega krmiljenja za sledenje pasu, kar je bila ena od najbolj prepoznavnih funkcij Teslinih vozil. Funkcija Autosteer je bila do sedaj samoumevno vključena v skoraj vse Tesle v ZDA. Čeprav Full Self-Driving (FSD) paket za 8000 USD (pri nas 7500 EUR) ostaja na voljo kot dodatna možnost, osnovna različica zdaj izgublja tisto, kar je Teslo ločevalo od tekmecev - občutek napredne avtomatizacije vožnje.

Odločitev najverjetneje ni posledica strojne omejitve, temveč strateška poteza za povečanje dobička na dražjih modelih. Tesla tako morda želi spodbuditi kupce, da posežejo po dražjih različicah ali FSD paketu, saj cenejši modeli prinašajo manjše marže. Čeprav bo ta odločitev omogočila nižjo vstopno ceno, utegne biti tudi dvorezen meč. Konkurenca se krepi in cenovno ugodnejši električni avtomobili, kakršen je Nissanov Leaf za manj kot 30.000 USD, postajajo vse bolj privlačni za kupce.