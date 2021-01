Cene telefonov skozi čas

Pri portalu AndroidAuthority so naredili zanimivo analizo, ki pokaže, kako so bili vrhunski pametni telefoni včasih v resnici precej cenejši, kot so danes.

Spomnimo se, leta 2007 je Steve Jobs predstavil prvi zares pametni telefon na svetu, Apple iPhone in osnovni različici določil ceno 499 dolarjev. Steve Ballmer, takratni šef Microsofta, se je temu posmehoval, saj se mu je zdela cena smešno previsoka. V intervjuju se je spotaknil še ob dejstvo, da iPhone nima tipkovnice, zato ni primeren za poslovneže in seveda ob to, da je Microsoft takrat prodajal »milijone in milijone telefonov, Apple pa nič.

So7qrFO_p44

Kakorkoli, izkazalo se je, da je 500 dolarjev za vrhunski pametni telefon cena, ki smo jo bili pripravljeni sprejeti že pred davnimi 14 leti. Današnje cene so mnogo višje.

Prvi Samsung Galaxy S je na tržišče prispel leta 2010 – s povprečno ceno 399 dolarjev. Mimogrede, zaradi inflacije je teh 399 USD po oceni AndroidAuthority danes vrednih 477 dolarjev.

Leto kasneje je Galaxy S2 stal že 549 dolarjev.

Galaxy S3 – 599 dolarjev.

Galaxy S4 – 649 dolarjev.

Galaxy S5 – 649 dolarjev.

Galaxy S6 – 649 - 799 dolarjev.

Galaxy S7 – 669 - 769 dolarjev.

Galaxy S8 – 749 - 849 dolarjev.

Galaxy S9 – 719 - 839 dolarjev.

Galaxy S10 – 749 - 1299 dolarjev.

Galaxy S20 – 999 - 1399 dolarjev.

Galaxy S21 – 799 - 1199 dolarjev.

Ste opazili kaj nenavadnega? Da, letošnji S21 je cenejši od lanskega S20. Serija S20 je bila enostavno predraga, predvsem to velja za najdražji model S20 Ultra, ki s ceno 1399 dolarjev ni prepričal dovolj uporabnikov. Še posebej, ker je je leta 2020 začela globalna epidemija, ljudje pa so zaradi nje izgubljali službe.