Cene pogonov SSD so trenutno zelo ugodne, a je treba pohiteti

Negibljivi diski so trenutno izredno poceni, vendar se bodo zaradi zmanjšane proizvodnje verjetno kmalu podražili.

Trenutno doživljamo zlato dobo poceni pomnilnika in negibljivih "diskov" SSD. Žal vse dobro enkrat mine. Po poročanju spletišča Techspot bo zaradi prihajajočih rezov v proizvodnji industrija verjetno priča višjim cenam za potrošnike proti koncu leta. Med pandemijo je prišlo do upada povpraševanja, kar je privedlo do presežka diskov SSD in pomnilnika, kar je posledično povzročilo enega najbolj znatnih nižanj cen v zadnjih letih. V povprečju so se cene od začetka leta 2023 znižale za 30%.

Nižanje cen se je poleti upočasnilo, kar je analitike pripeljalo do napovedi okrevanja trga in prihajajočega povečanja cen komponent. Po poročanju tajvanskega medija United Daily so nekateri dobavitelji že pokazali pozitivne finančne rezultate, kar nakazuje na začetek obnove trga in verjetno tudi na povečanje cen. Dodatno se je Samsung odločil, da bo septembra svojo proizvodnjo prepolovil, pri čemer se pričakuje, da bodo nižje ravni proizvodnje trajale vsaj do konca leta. Ko bodo nove komponente prišle na prodajne police, bo cenovna postavka na njih zagotovo precej višja. Zato je treba pohiteti in izkoristiti nizko ceno, dokler so v trgovinah še plačane zaloge.