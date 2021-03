Cene grafičnih kartic rastejo v nebo

Pisali smo že, da na tržišču vlada hudo pomanjkanje novejših grafičnih kartic za igričarje. Kot kaže, naj bi tako stanje trajalo skorajda celo letošnje leto.

Zaradi splošnega pomanjkanja čipov, slabega predvidevanja potreb igralnih navdušencev (ki imajo v času karanten več časa in več želje po igranju) in velike (u)porabe grafičnih kartic za rudarjenje kriptovalut, vlada drastično pomanjkanje grafičnih kartic nVidia serije 30 (RTX 3060, 3070, 3080) in AMD Radeon RX 6700, 6800, 6900. Kupci nanje čakajo tudi po več mesecev, tudi če so jih vplačali že vnaprej. Še več, analiza portala The Verge je pokazala, da se grafične kartice trenutno prodajajo po 2-3× višji ceni, kot so priporočene prodajne cene prodajalcev. To pomeni, da moramo denimo za kartico nVidia RTX 3060, ki naj bi stala okoli 300 evrov, danes plačati več kot 800 evrov, pa še dolgo bomo čakali nanjo.

nVidia je januarja ocenila, da naj bi tako stanje trajalo do konca aprila, Digitimes pa danes ocenjuje, da bo denimo pomanjkanje kartic nVidia serije 30 trajalo vsaj še celo tretje četrtletje letošnjega leta, torej v jesen.

Mimogrede, nVidia je v želji zatreti nakupe igričarskih kartic za rudarjenje kriptovalut model RTX 3060 z gonilniki za omenjeno opravilo upočasnila, vendar neuspešno. Zaradi napake enega izmed razvijalcev gonilnikov se je v internetu pojavila različica gonilnikov, ki te omejitve nimajo.