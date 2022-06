Objavljeno: 2.6.2022 10:00

Cene gor, cene dol

Ko smo upali, da bo konec Covida prinesel tudi normalizacijo svetovnega poslovanja, je nastopila vojna v Ukrajini. Cene gredo zato gor, tudi v tehnološkem svetu. Nekatere pa vendarle tudi dol.

O slednjih v svoji kolumni piše pomočnik urednika Jure Forstnerič – grafične kartice, ki so se še nedavno prodajale za nekajkrat višjo ceno od tiste, ki jo je priporočil prodajalec, so se umirile. Po novem jih je skorajda mogoče dobiti po že priporočenih cenah. Čas je torej za nadgradnjo.

O prvih pa v zadnjih dnevih poslušamo iz ust telekomunikacijskih operaterjev, pa tudi nekaterih proizvajalcev strojne opreme. Od slovenskega zastopnika podjetja Kyocera (eden večjih svetovnih proizvajalcev laserskih tiskalnikov) smo tako dobili obvestilo, da se bodo s prvim julijem cene zvišale. Zvišanje od 2,5 do 10 % so pospremili s pojasnilom: »Razlog za dvig najdemo v naraščajočih stopnjah inflacije, kar vpliva na rast stroškov zalog blaga in logistike, kot tudi v vse večjih stroških goriva, surovin, stroškov dela in stroškov dobavne verige.«

Podobno so višje cene, ki bodo nastopile z julijem, obrazložili pri operaterju T-2: »»Sprememba cen, ki jo uveljavljamo po zadnji prilagoditvi cen v juliju 2021, je posledica rednega usklajevanja cen s stroški poslovanja glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin, višjih stroškov dela, uporabe programskih pravic in spremljajočih naložbenih aktivnosti družbe T-2 v širitev in nadgradnjo omrežja, brez katerih razvoj storitev na dinamičnem trgu tehnologij ne bi bil mogoč.« Če je bila zadnja podražitev (lansko jesen) za en evro na paket, so take podražitve sedaj deležni le cenejši paketi. Dražji, denimo Oranžni Diamant, se bodo podražili za kar 5 evrov (iz 73,99 na 78,99 evrov). Cene mobilnih paketov se zaenkrat ne spreminjajo, najverjetneje zato, ker omrežje T2 skoraj v celoti temelji na preprodaji storitve Telekoma Slovenije, ki cen (še?) ni zvišal.

Tudi Telemach bo podražil le fiksne storitve, in sicer bodo cene paketov dražje za od 90 centov, do treh evrov. Takole pravijo: »Zaradi spremenjenih razmer na trgu bomo primorani 1. 7. 2022 spremeniti cene nekaterim fiksnim paketom,« so zapisali v Telemachu. Spremenjene razmere na trgu se tokrat ne nanašajo na telekomunikacijsko panogo ali na željo operaterjev, da bi zvišali cenovni nivo, temveč na dvig cen energentov in marsičesa ostalega, kar je bistveno, za več milijonov evrov na letni ravni, zvišalo stroške tako Telemachu kot njegovim konkurentom.«

A1 je napovedal zvišanje cen mobilnih in fiksnih storitev: »S 1.7.2022 spreminjamo mesečno naročnino spodaj navedenih paketov mobilnih storitev in paketov fiksnih storitev interneta in televizije. Nekaterim paketom se bo cena mesečne naročnine zvišala za 1 EUR z DDV, nekaterim za 2 EUR z DDV in nekaterim paketom za 3 EUR z DDV. Spreminja se tudi mesečna naročnina storitve A1 Protekt, in sicer bo po novem znašala 1,99 EUR na mesec z DDV.«

Nestrpno pričakujemo, kako (in kdaj) se bo glede podražitev odločil Telekom Slovenije…