Objavljeno: 10.11.2023 23:30

Če povežete telefon z avtomobilom, mu predate zgodovino klicev in sporočil

Ko pametni telefon povežete z razvedrilno-informacijskim sistemom v avtomobilu, slednjemu dovolite rovarjenje po telefonu. Večina avtomobilov si ogleda tudi zgodovino klicev in telefonskih sporočil, česar niti ne skrivajo. V ZDA je to celo zakonito, medtem ko nas v Evropi vendarle ščiti zakonodaja za varovanje zasebnosti.

Drugostopenjsko sodišče v Seattlu je namreč razsodilo, da proizvajalci avtomobilov Honda, Toyota, Volkswagen in General Motors niso kršili ameriške zvezne zakonodaje. Pametni sistemi v avtomobilih teh proizvajalcev namreč ob povezavi telefona pretočijo sporočila in zgodovino klicev. V kolektivni tožbi so zagovorniki zasebnosti trdili, da je to nezakonito. Potem ko je prvostopenjsko sodišče tožbo zavrglo, je to sedaj potrdilo še drugostopenjsko.

Tehnologija, ki jo na primer Honda uporablja vsaj od leta 2014, je bila razvita v podjetju Berla Corporation. Ta ob povezavi telefona pretoči vse omenjene podatke in jih shrani v avtomobilu. Voznik sicer od njih nima dostopa, jih pa lahko pridobijo organi pregona. Sodišče meni, da je to v skladu z ameriško zakonodajo.

The Record