Če imate Asusov usmerjevalnik, ga nujno posodobite

Asus je pravkar izdal nove verzije firmwara za svoje usmerjevalnike, ki prinašajo pomembne posodobitve. Med njimi je devet varnostnih popravkov, nekaj pomembnih in tudi dve kritični. Prva napadalcem omogoča izrabo ranljivosti v pomnilniku za poganjanje poljubne kode, druga pa je v celo pet stara luknja v Netatalku, ki omogoča podobno.

Zato vsem uporabnikom svetujejo nadgradnjo firmwara. Kdor tega ne bi želel storiti, pa naj vsaj izklopi dostop do usmerjevalnika s strani WAN (fort forwarding, WAN access, DDNS, strežnik VPN, DMZ, port trigger). Priporočajo tudi izbiro ustrezno varnega gesla za administratorski dostop in seveda zamenjavo tovarniškega. V preteklosti so hekerji Asusove usmerjevalnike že uporabljali za ustvarjanje botnetov, zato je varnostne posodobitve res nujno namestiti.

Popravki so na voljo za modele: GT6, GT-AXE16000, GT-AX11000 PRO, GT-AX6000, GT-AX11000, GS-AX5400, GS-AX3000, XT9, XT8, XT8 V2, RT-AX86U PRO, RT-AX86U, RT-AX86S, RT-AX82U, RT-AX58U, RT-AX3000, TUF-AX6000 in TUF-AX5400.

