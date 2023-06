Če dobite na dom neznano pametno uro, je to lahko nevarno

Ameriška vojaška policija preiskuje več primerov, ko so pripadniki vojske na dom dobili pametne ure neznanih pošiljateljev. Opozarjajo, da izvor teh pametnih ur ni znan in da je njihova uporaba lahko nevarna. Ob vklopu teh naprav, so se te poizkušale povezati na domače omrežje Wi-Fi. Če smo jim to dovolili, so se začele povezovati tudi s pametnimi telefoni na istem omrežju in zbirate podatke o lastniku.

Pametne ure neznane provenience imajo lahko tudi škodljivo programsko opremo (malware), ki bi avtorji nudila vse informacije o uporabniku, vključno z gesli. Ni jasno, koliko tovrstnih ur so vojaki prejeli, v vseh primerih pa močno odsvetujejo njihovo uporabo.

Ob tem lahko spomnimo na primer izpred petih let, ki je pokazal, zakaj pametne naprave niso združljive s potrebno skrivnostjo v vojsko. Vojaki v ameriških oporiščih na Bližnjem vzhodu so namreč uporabljali Stravo med svojimi vadbami, ki so jih potem naložili na internet. Nenadoma je bilo možno zelo enostavno videti, kje so ameriške baze.

Nasvet pravzaprav ni nov ali unikaten. Neznane elektronske naprave, najsi gre za USB-ključke ali pametne ure, so tveganje. Njihova uporaba ali priklop na zaupanja vredna omrežja ali druge naprave, zato odsvetujejo.

