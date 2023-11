CCleaner razkril elektronske naslove strank in več

Priljubljeno orodje za vzdrževanje in optimizacijo operacijskega sistema Windows je priznalo varnostno kršitev, ki je razkrila obsežne podatke o njegovih plačljivih uporabnikih.

Podjetje Gen Digital, lastnik CCleanerja, je z e-poštnim sporočilom obvestilo svoje stranke, da so zlonamerne osebe, ki so izkoristile veliko ranljivost v orodju MOVEit, pridobile obilico informacij o njihovih uporabnikih. Žal še ni znano, koliko uporabnikov je prizadetih, vendar se zdi, da je situacija precej resna. Čeprav to ni prvič, da je bil CCleaner tarča hekerskega napada, so novice zaskrbljujoče, saj je podjetje potrdilo, da so nepridipravi pridobili imena plačljivih strank, kontaktne telefone, naslove za izstavljanje računov in druge podatke.

CCleaner je eno izmed najbolj priljubljenih orodij, ki ga uporablja na milijone ljudi. Hekerski napad na orodje MOVEit je eden največjih v letu 2023, ki se je zgodil maja, zato ni jasno, zakaj CCleaner šele zdaj obvešča svoje uporabnike. Če se sprašujete, kaj storiti v primeru varnostne kršitve, ni veliko možnosti, saj so podatki že zunaj. Kljub temu priporočamo, da sledite najboljšim spletnim praksam, ponastavite gesla in bodite pozorni.