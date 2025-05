Objavljeno: 23.5.2025 08:00

Časopis objavil poletni bralni seznam z izmišljenimi knjigami. Ker ChatGPT...

Ameriški časopis je priporočal neobstoječe knjige znanih avtorjev, ker avtor članka ni preveril, kar mu je napisala umetna inteligenca.

Časopis Chicago Sun-Times je objavil poletni bralni seznam za leto 2025, ki je vseboval najmanj deset neobstoječih knjig, napačno pripisanih priznanim avtorjem. Med naslovi so bile knjige, kot sta Tidewater Dreams avtorice Isabel Allende in The Last Algorithm pisca Andyja Weira, ki si jih je izmislila umetna inteligenca. Avtor seznama Marco Buscaglia je za medij 404 Media priznal, da je pri pripravi uporabil umetno inteligenco in ni preveril napisanega. Povedal je, da občasno uporablja umetno inteligenco kot pomoč pri pisanju in vedno dodatno preveri njen prispevek, na kar pa je tokrat pozabil. Izjavil je, da je odgovoren za napako in ga je sram.

Po pregledu, ki ga je opravila Ars Technica, je bilo ugotovljeno, da od petnajstih priporočenih knjig dejansko obstaja le pet, preostale pa so bile izmišljene in pripisane resničnim avtorjem, kot so Brit Bennett, Min Jin Lee, Taylor Jenkins Reid in drugi. Napaka odraža znano težavo umetne inteligence pri izmišljanju prepričljivih, a napačnih informacij, pojav, poznan kot konfabulacija. Časopis je zadevo javno naslovil v objavi na omrežju Bluesky, kjer je poudaril, da seznam ni bil del uredniške vsebine in ni bil pripravljen ali potrjen s strani redakcije. Poudarili so, da raziskujejo, kako je seznam prišel v tisk, in obljubili dodatna pojasnila.

Z incidentom se ponovno odpira vprašanje o zanesljivosti vsebin, ustvarjenih s pomočjo umetne inteligence, zlasti kadar gre za priporočila, ki naj bi jih javnost vzela za verodostojna.