Objavljeno: 14.4.2025 15:00

Carine so, carin ni

Po olajšanju, da je ameriški predsednik elektroniko izvzel iz brutalnih carin na kitajsko blago, iz Bele hiše vnovič prihajajo mešane novice. Minister za trgovino je dejal, da izvzetje elektronike iz splošnih carin na kitajsko blago ne pomeni, da bodo v resnici oproščene carin. Obeta se sektorska obremenitev.

Ameriški predsednik je včeraj na svojem družbenem omrežju zapisal, da ne bo nihče ušel posledicam nepoštenih trgovskih praks in nedenarnih carinskih ovir, karkoli to pomeni. Poudaril je, da v petek ni objavil nobenih oprostitev carin in da tudi za elektroniko še vedno velja osnovna 20-odstotna fentanilska carinska stopnja. Kaj ima fentanil z uvozom elektronike iz Kitajske, je manj jasno. Bela hiša trdi, da od tam v ZDA prihajajo mamila.

Že ta teden bi lahko Bela hiša uvedla dodatne sektorske carine na elektroniko in polprevodnike. O višini in obsegu ne vemo nič. Vemo pa, da se bo situacija še naprej hitro spreminjala.