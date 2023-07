Objavljeno: 24.7.2023 07:00

C++ čedalje priljubljenejši, Python ostaja prvak

Priljubljenost programskih jezikov lahko merimo na več načinov, med katerimi je tudi indeks TIOBE istoimenskega nizozemskega podjetja. Na njem je velik skok uspel C++, ki je edini med peterico najpopularnejših opazno napredoval. Trenutno je na tretjem mestu, a se mu obeta skok na drugo mesto.

Najpopularnejši jezik ostaja Python, za njim pa je C. Na odličnem tretjem mestu je C++, ki se zadnje mesece strmo vzpenja in grozi, da bo prehitel tudi C. Lestvico nadaljujejo Java, C#, JavaScript, Visual Basic, SQL, PHP in Matlab.

Indeks se izračunava iz rezultatov zadetkov na spletnih iskalnikih. V tem pogledu meri popularnost jezikov na internetu, torej koliko se o njih govori. Vsak mesec izide nova verzija indeksa, na katerem zadnje leto prednjači Python. Precej zanimivejše je dogajanju na nižjih mestih, kjer je veliko prehitevanja in zaostajanja. Na seznamu najdemo tudi bolj obskurne jezike, denimo COBOL, ki se je po dolgem času vrnil med prvo dvajseterico.

Svoje osebne rekorde so ta mesec postavili še JavaScript (6.), Matlab (10.), Scratch (12.) in Rust (17.). Kateri pa je vaš najljubši jezik?

TIOBE