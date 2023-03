Objavljeno: 30.3.2023 07:00

Bruselj dovolil Googlov prevzem hrvaške aplikacije Photomath

Evropska komisija je prižgala zeleno luč napovedanemu Googlovemu prevzemu hrvaške aplikacije za lažje učenje matematike Photomath, so sporočili iz Bruslja. Transakcija namreč bo oceni komisije ne bo znatno zmanjšala konkurence na trgu.

Google je postopke za prevzem Photomatha začel maja lani, so iz podjetja sporočili prejšnji mesec. Kot je ob tem dejal tiskovni predstavnik podjetja, bo "tehnologija Photomatha Googlu pomagala zagotavljati boljše izkušnje pri učenju matematike in vzpostaviti pomoč učencem pri domačih nalogah".

Hrvaška aplikacija Photomath za prepoznavanje in pojasnjevanje matematičnih problemov uporablja kamero telefona ali znanstveni kalkulator. Vlagatelji v podjetju so Menlo Ventures, LearnCapital, Goodwater Capital, GSV Ventures in Cherubic.