Brskalnik z umetno inteligenco, ki je dejansko uporaben

Spletni brskalnik Arc je s kompletom zmožnosti Max ubral učinkovit pristop k dodajanju umetne inteligenci za boljšo spletno izkušnjo.

Priljubljeni brskalniki širom spleta množično dodajajo orodja umetne inteligence za izboljšano uporabniško izkušnjo njihovih privržencev, a se vsi praviloma odločajo za popolno integracijo, ki aplikacijo napihne in upočasni. Bolj subtilen pristop ima spletni brskalnik Arc, katerega razvijalci so predstavili zbirko petih funkcij Arc Max, ki temeljijo na umetni inteligenci GPT-3.5 in Anthropic.

Funkcije, ki so dejansko uporabne ob vsakodnevni rabi brskalnika, so: Ask ChatGPT, ki omogoča postavljanje vprašanj ChatGPT neposredno iz ukazne vrstice Arc, Tidy Tab Title, ki predolg naziv zavihka brskalnik s pomočjo AI preimenuje, da je lažje prepoznaven, Tidy Downloads, ki podobno prenesene datoteke opremi z bolj opisnimi nazivi, Five-Second Previews, ki z lebdenjem miške in uporabo tipke Shift uporabniku prikaže kratek povzetek in predogled katerekoli spletne povezave, ter Ask On Page, ki iskalno funkcijo (Command + F) oplemeniti z AI - če je iskanje na strani neuspešno, odgovor dostavi umetna inteligenca.

Arc Max je trenutno na voljo za macOS, medtem ko je različica za Windows še v pripravi.