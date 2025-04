Objavljeno: 29.4.2025 12:00

Brskalnik, ki bo ubil zasebnost

Eden glavnih očitkov trenutnemu prvaku med brskalniki je njegova integriranost v ekosistem in brezsramno sledenje uporabnikov, o katerih si zapomni skorajda vse. Po isti poti želi tudi Perplexity, ki je napovedal svoj brskalnik, ki bo to počel še odločneje. Zbiral bo podatke o vsem, kar počno uporabniki, zato da bo lahko prodajal personalizirane oglase.

Tega sploh ne skrivajo. Izvršni direktor Aravind Srinivas je dejal, da brskalnik gradijo ravno zato, da bi izvedeli še več o uporabnikih. Perplexity sicer razvija umetno inteligenco, a z njo se ljudje pogosto pogovarjajo poslovne stvari, zato z zbiranjem teh podatkov ne morejo zgraditi res celovitega profila uporabnika. Brskanje po spletu je druga skrajnost, kjer ljudje razkrivajo veliko o sebi. In te podatke hoče Perplexity.

Kdo od uporabnikov pa bi si to želel? Srinivas meni, da ljudje ne bodo imeli nič proti, saj bodo navdušeni nad izjemno personaliziranimi, s tem pa relevantnimi in koristnimi reklamami. To je smela stava, ki pa se je Googlu na primer izplačala, le da ta uporabnikov ni mamil z odličnimi oglasi, temveč s preprostostjo uporabe zaradi integracije. Perplexity pa želi v brskalnik vgraditi še svojo umetno inteligenco, nato pa ga potisniti na čim več pametnih telefonov, zato se že poganja s Samsungom.

In ne pozabimo – Perplexity želi kupiti Chrome in se s tem izogniti lastnemu razvoju.