Brskalnik Chrome bo na Windows 7 podprt 6 mesecev dlje. Zaradi koronavirusa.

Google je sporočil, da bo podaljšal prvotno določeni rok, po katerem brskalnik Chrome na operacijskem sistemu Windows 7 ne bo več podprt.

Windows 7 je uradno »mrtev« operacijski sistem, saj ga Microsoft od 15. januarja 2020 uradno ne podpira več - zanj torej ni več nadgradenj in tudi ne varnostnih popravkov, razen zelo redkih izjem. Google se je za svoj brskalnik Chrome obvezal podporo na Windows 7 obdržati še 18 mesecev, kar pomeni, da bi ga po juliju 2021 uradno nehal nadgrajevati in skrbeti za ustrezne varnostne posodobitve. Vendar so ob pogovorih z večjimi poslovnimi uporabniki oz. podjetji ugotovili, da je letošnja pandemija resno prevetrila načrte nadgrajevanja v podjetjih in bo sicer uradno mrtev operacijski sistem še vedno marsikje ostal v uporabi. Podporo Chromu je Google zato zaenkrat podaljšal za 6 mesecev, do 15. januarja 2020.

Po Googlovih podatkih je v svetu še vedno 21% podjetij, ki svojih računalnikov niso nadgradili iz Windows 7. Le en odstotek je takih, ki menijo, da se bodo nadgradnje lotili kmalu, kljub globalni epidemiji.