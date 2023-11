Brskalnik Brave prodaja splet

Spletni brskalnik Brave se je znašel pod plazom kritik, zaradi prodaje avtorsko zaščitenih vsebin s spleta.

Spletni brskalnik Brave, ki je bil prvotno znan po svoji zasebnosti in varnosti, zdaj prodaja dostop do plačljivega programskega vmesnika API za spletni iskalnik, ki vključuje pravice do uporabe podatkov za učenje umetne inteligence. Brave Search API ponuja naročnikom rezultate s spleta, dostop do lastnega zbiralnika novic in pravice do uporabe podatkov za trening sklepanja umetne inteligence. API uporabnikom omogoča, da pridobijo dragocene podatke določenega vsebinskega področja in jih uporabijo za fino nastavitev usposobljenih modelov. Brave uporablja lastni pajek za iskanje, ki je indeksiral že več kot 8 milijard strani in jih vsak dan doda 40 milijonov novih. A prodaja teh podatkov za mesečno pristojbino odpira vprašanja o kršitvah avtorskih pravic, kot je standard CC BY-NC-ND, ki izrecno prepoveduje uporabo vsebine v komercialne namene. Poleg tega, ko so avtorsko zaščiteni podatki enkrat uporabljeni za usposabljanje AI modela, ni več možnosti sledenja izvora. Rastoči trend prodaje tovrstnih API-jev bi tako lahko postavil slab zgled za preostalo industrijo.