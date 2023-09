Objavljeno: 6.9.2023 06:00

Bronasta medalja na računalniški olimpijadi!

Da se za prihodnost slovenskega računalništva ni bati, vsako leto dokazujejo slovenski dijaki na olimpijadi iz informatike, kjer vztrajno nabirajo medalje. Letos so iz Madžarske prinesli bronasto kolajno.

V Szegedu je od 28. avgusta do 4. septembra potekala že 35. mednarodna olimpijada iz informatike, na kateri so sodelovali tudi štirje slovenski tekmovalci. Med 360 dijaki iz celega sveta se je najviše uvrstil Jakob Žorž (Gimnazija Škofja Loka in ZRI), ki je osvojil bron. Slovensko ekipo so sestavljali še Nejc Mozetič (Gimnazija Nova Gorica in ZRI), Brest Lenarčič (Šolski center Rogaška Slatina) ter Bor Brudar (ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija).

Mednarodna olimpijada iz informatike je tekmovanje za srednješolce, ki poteka vsako leto in na katerem imajo po štirje tekmovalci iz vsake države dva tekmovalna dneva, da rešijo šest zapletenih nalog. Prikazati morajo dobro poznavanje vseh aspektov programiranja, od algoritmov do matematično-logičnega razmišljanja. Naloge rešujejo v jezikih C oziroma C++.

Težavnost nalog, ki jih v celoti običajno ne uspe rešiti nikomur, si lahko ogledate tudi na spletnih straneh. Bi jih znali rešiti? Letos je bil najbliže popolni rešitvi kitajski tekmovalec, ki je osvojil 580 točk od 600.