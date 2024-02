Objavljeno: 13.2.2024 07:00

Broadcom ukinja brezplačni ESXi

Nekatere novice zvenijo zelo tehnično in tudi ne vplivajo na mnogo ljudi, na peščico pa zelo. Sem sodi Broadcomova najava, da se končuje splošna dostopnost brezplačnega hipervizorja vSphere. Z drugimi besedami bo brezplačni ESXi 7.x in 8.x odslej ukinjen.

Ob tem so zapisali, da nadomestnega izdelka ne nudijo. Gre za posledico širše spremembe prodajne strategije, ki se premika od permanentnih licenc k naročninam. Nova izdelka VMware Cloud Foundation in VMware vSphere Foundation sta na voljo le kot naročnini. Večina izdelkov ne bo več na voljo samostojno, temveč le v okviru naročnin na omenjeni storitvi oziroma kot dodatki zanje.

Čeprav navajajo vrsto razlogov, zakaj naj bi bila to boljša odločitev, se za njimi skriva preprosta računica – prihodki. Naročnine so predvidljivejši in predvsem dolgoročnejši denarni tok od enkratnih licenc, ki se potem lahko uporabljajo še leta. K temu stremijo vsi proizvajalci programske opreme, tudi Adobe, Microsoft in Apple.

Ukinitev brezplačnih ESXi je torej le vrh ledene gore. V resnici je Broadcom ukinil praktično vse samostojne izdelke.