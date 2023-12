Broadcom opravlja korenite spremembe po nakupu družbe VMware

Po tem, ko je družba Broadcom konec novembra za 69 milijard dolarjev prevzela pionirja s področja računalniške virtualizacije, družbo VMware, je nemudoma začela z velikimi spremembami, ki vključujejo zmanjševanje delovne sile in velike spremembe v prodajni politiki.

Javnost je precej presenetila novica, da so le nekaj dni po zaključku prevzema napovedali odpoved delovnega razmerja okoli 2.100 zaposlenim. Zaposleni opozarjajo, da je to verjetno le prvi korak in pričakujejo, da bo Broadcom v prihajajočih mesecih odpustil še nadaljnjih 10.000 do 20.000 zaposlenih, predvsem iz vodstva družbe in na področjih razvoja programske opreme, ki novega lastnika ne zanimajo več.

Nekaj tednov za tem prvim ukrepom je novi Broadcomov oddelek VMware Cloud Foundation nato napovedal dramatično zmanjšanje portfelja izdelkov. Oddeleke Cloud Foundation je poslovna enota namenjena virtualizaciji strežnikov VMware, zasebnim in hibridnim izdelkom v oblaku, kot so vSphere, VSAN in Cloud Foundation.

Kupce po celem svetu bo najbolj zanimala informacija, da je Broadcom najavil takojšnje prenehanje prodaje trajnih (perpetual) licenc in dodatnih podpornih pogodb za trajne licence. Odslej bo mogoče izdelke VMware uporabljati le za naročnino.

Hkrati so najavili zmanjšanje produktnega portfelja na dva izdelka: Hibridni paket v oblaku Cloud Foundation s ceno naročniške licence, ki so jo znižali za polovico. Drugi izdelek bo vSphere Foundation, del osrednje platforme za virtualizacijo VMware, ki ji dodajajo inteligentno upravljanje operacij, predvidoma elemente dosedanje zbirke rešitev Aria. Ob tem bosta ostala v prodaji tudi VMware vSphere Standard in VMware vSphere Essentials Plus, pretežno za projekte z omejenimi zahtevami.

Vmware bo kmalu ponudil nove dodatke za platformo in storitve v oblaku, vključno s storitvami za shranjevanje, zaščito pred izsiljevalsko programsko opremo in storitev za obnovitev po katastrofi. Nov model naročnin v oblaku bo strankam omogočal izbiro ponudnika oblaka po lastni izbiri, brez dodatnih stroškov. Imetnikom trajnih licenc ob tem omogočajo prehod na naročniške izdelke s cenovnimi spodbudami za nadgradnjo.

Medtem ko bo takojšnja ukinitev trajnih licenc stranke najbrž močno zmotila, je treba priznati, da je VMware že pred časom nakazal svojo namero, da stranke preusmeri na naročniške licence. Usmeritev na uporabo v oblaku pa je treba razumetiv kontekstu že dlje časa trajajoče frustracije družbe, ker mnoge njene stranke niso posegale po drugih izdelkih, razne tistih za zasebne oblake.