Objavljeno: 26.5.2022 16:00

Broadcom kupuje VMware

Broadcom, proizvajalec računalniških vezij in komponent, bo kupil podjetje VMware, znano po programih in rešitvah za virtualizacijo.

Pri tem naj bi odšteli 61 milijard dolarjev v kombinaciji denarja in delnic. Gre za drugi največji tovrstni nakup letos, po Microsoftovem nakupu podjetja Activision Blizzard. Po tej ceni je delnica podjetja VMWare ocenjena na 142,50 dolarja, kar je skoraj 50% več, kot je bila ob zadnjem zaključku trgovanja. Pri tem bodo prevzeli tudi 8 milijard dolarjev dolgov, kolikor jih ima VMWare. Slednji je bil do lani del podjetja Dell, a je Michael Dell, direktor in ustanovitelj podjetja, lani ločil VMware v samostojno podjetje (pri tem ima v osebni lasti 40% delež VMWare).