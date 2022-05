Broadcom kupuje družbo VMware

Sodeč po pisanju časopisa Wall Street Journal in drugih poslovnih publikacij, se korporacija Broadcom pripravlja na nakup družbe VMware, ki sodi med vodilne ponudnike virtualizacije in oblačnih rešitev. Po nepotrjenih informacijah naj bi Broadcom za podjetje VMware odštel 60 milijard dolarjev, kar je nekaj več kot teoretična vrednost družbe, po tem ko jo je lani dosedanji lastnik Dell vnovič izločil v samostojno družbo.

Za Broadcom bi to bil že tretji veliki nakup v zadnjih letih, po tem ko so leta 2018 kupili nekdanjo družbo CA Technologies in nato še leta 2019 družbo Symantec. S tem bi Broadcom, ki je že vrsto let znan predvsem po svoji ponudbi na področju polprevodniških elementov in strojne opreme, močno okrepil svojo novo strategijo, ki družbo pelje predvsem na področje poslovne programske opreme.

VMware je pionir na področju virtualizacije in močno zasidran v poslovnem svetu, kjer še vedno lepo posluje. V lanskem letu so zabeležili zdravo rast v višini 7% in se uspešno usmerili na področje oblačnih storitev in še posebej strežniških storitev na zahtevo (serverless computing). Veliko obeta tudi njihova najnovejša ponudba rešitev za robno računalništvo (edge computing), kar je verjetno ena od prvih stičnih točk s ponudbo družbe Broadcom.

Strokovna javnost je na novico reagirala z mešanimi občutki, predvsem glede strateške usmeritve družbe Vmware v portfelj Broadcoma, Trenutno seveda še ni znano, ali bi ob sklenitvi nakupa Vmware ostal samostojen ali pa integriran v organizacijo novega lastnika. Mnogi menijo, da bi Vmware moral ostati neodvisno podjetje, sej so v preteklosti, nazadnje prav v lasti družbe Dell, na ta način dokazali, da lahko uspešno delujejo z različnimi partnerji, ki so v bistvu na drugih področjih konkurenti lastnika. Na primer HPE, IBM in Lenovo.