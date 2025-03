Broadcom je ob prevzemu VMware vendarle zmagovalec

Poslovni rezultati podjetja Broadcom kažejo, da je kljub kontroverznostim v postopkih prevzema družbe VMware ta poteza bila pravilna in predstavlja pravzaprav velik uspeh. Podjetje je v prvem četrtletju fiskalnega leta 2025 doseglo prihodke v višini 14,92 milijarde dolarjev, kar predstavlja 25-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Čisti dobiček se je povečal kar za 315 odstotkov in dosegel 5,5 milijarde dolarjev.

Ključni dejavnik te rasti je prav integracija VMware v Broadcomovo poslovanje. Prihodki programske opreme so dosegli 6,7 milijarde dolarjev, kar je bistveno več kot v prejšnjem četrtletju pred prevzemom, ko je Broadcom na tem področju beležil 1,97 milijarde dolarjev. Ključ do uspeha se skriva v strategiji podjetja, ki je prenehalo prodajati posamezne VMware produkte in jih nadomestilo s celovitimi paketi naročniških storitev. Največji paket, VMware Cloud Foundation (VCF), je na koncu sprejelo kar 70 odstotkov največjih 10.000 strank podjetja.

Poleg povečanja prihodkov je Broadcom dosegel tudi znatno izboljšanje dobičkonosnosti, saj se je operativna marža njihove programske enote povečala s 16 na 76 odstotkov. Pri tem so igrali pomembno vlogo tudi stroškovni rezi v VMware, ki so podjetju omogočili optimizacijo poslovanja.

Ob tem Broadcom ne počiva na lovorikah, saj je podjetje razširilo sodelovanje z oblačnimi ponudniki pri razvoju namenskih AI pospeševalnikov. Podjetje ima štiri neimenovane strateške stranke, ki so globoko vključene v razvoj teh rešitev. Broadcom med drugim razvija prvo dvo-nanometrsko arhitekturo AI procesorjev (XPU), ki naj bi dosegli kar 10.000 teraflopov procesorske moči.

Poleg poslovnih rezultatov je Broadcomizrazil podporo zamisel, da bi ameriška vlada gradila več zasebnih oblakov VMware, kar naj bi bilo v skladu s cilji Trumpove administracije za zmanjšanje stroškov in posodobitev IT infrastrukture. Po prevzemu VMware je Broadcom sicer zmanjšal število podatkovnih centrov iz 42 na le sedem, kar odraža njegovo strategijo racionalizacije virov.