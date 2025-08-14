Objavljeno: 14.8.2025 07:00

Britanska vlada: suša pustoši, zato zbrišite kakšno datoteko

Na načelni ravni se vsi zavedamo, da vse datoteke, ki so shranjene v oblakih, ždijo v nekih podatkovni centrih, kar ni zastonj, a dalje ne razmišljamo. Britanska vlada pa je zaradi hude suše, ki pesti tudi Otok, med predloge za ukrepanje uvrstila tudi brisanje nepotrebnih datotek.

Ukrepov je seveda več, a eden večjih porabnikov vode so tudi hladilni sistemi v podatkovnih centrih. Teh je čedalje več, ker ljudje uporabljamo čedalje več storitev v oblaku, od umetne inteligence do shranjevanja podatkov.

In tako so ljudem podali več priporočil, ki segajo od zapiranja pipe med umivanjem zob do brisanja starih elektronskih sporočil. Vse to lajša pritisk na okolje in ga pomaga ohranjati, je zapisala direktorica za vode pri britanski okoljski agenciji Helen Wakeham.

Eno elektronsko sporočilo ne bo imelo velikega vpliva, a že majhen podatkovni center letno porabi 25.000 kubikov vode samo za hlajenje. Starejši sistemi vodo v celoti zavržejo, ker izhlapi. Drugi faktor je proizvodnja električne energije za njihovo poganjanje, ki tudi terja vodo za hlajenje reaktorjev.

Podatkovni centri ne bodo rešili trenutne suše, a prav se je zavedati, da postajajo čedalje pomembnejši faktor. Oblaki niso zastonj.

Gov.uk