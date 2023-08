Objavljeno: 28.8.2023 07:00

Britanska policija nepojasnjeno izgubila tri leta posnetkov kamer

Britanska policija je izgubila tri leta posnetkov s telesnih kamer policistov v South Yorkshiru, ko so jih imeli shranjene na računalniškem sistemu. Preiskava je pokazala, da ni šlo za hekerski vdor, temveč so bili podatki izbrisani. To bo vplivalo na 69 kazenskih postopkov, kjer so predstavljali dokazno gradivo.

Kot so pojasnili informacijskemu pooblaščencu v prijavi incidenta, gre za posnetke od julija 2020 do maja 2023. Razlog za izgubo podatkov je "občutno in nepojasnjeno zmanjšanje" količine shranjenih podatkov na računalniških sistemih. Posnetki kamer so lahko tudi dokazno gradivo in v konkretnih primerih gre za različna kazniva dejanja, od posedovanja marihuane do nasilja v družini in deliktov zoper spolno nedotakljivost. Za zdaj niso našli nobenega vzorca med primeri, ki so prizadeti. Prav tako to ne pomeni, da bodo vsi primeri propadli, saj tovrstni posnetki niso edini ali glavni dokazi.

Policija si sedaj prizadeva obnoviti izbrisano, pri čemer ji pomagajo forenziki. To ni edini podoben incident v zadnjem času. Obratna zgodba se je zgodila na Severnem Irskem minuli teden, ko je policija pomotoma objavila osebne podatke več policistov, ko so napak odgovorili na zahtevek za dostop do informacij javnega značaja. Še huje so ga polomili v Norfolku in Suffolku, ko so na tak način razkrili osebne podatke 1000 državljanov, med njimi tudi žrtev kaznivih dejanj.

The Independent