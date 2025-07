Objavljeno: 10.7.2025 05:00

Britanska policija bo za 100 milijonov funtov digitalizirala kasete VHS

Zagotovo ima kdo doma še kasete VHS s posnetki, ki jih želi ohraniti, pri čemer postaja čedalje težji problem, kje jih sploh predvajati. Enak problem ima tudi britanska policija, ki bo za digitalizacija svojega arhiva VHS namenila 75 milijonov funtov, še 25 milijonov funtov pa druge formate.

Format VHS so izumili leta 1971 in konec 70. let začeli tudi komercialno uporabljati. Zlasti v 80. in zgodnjih 90. letih je bil izjemno priljubljen, nanj pa so se snemali tudi posnetki, ki danes služijo kot dokazno gradivo. In ker je VHS analogni zapis, podatki počasi propadajo, še hitreje pa izginjajo bralniki. Edina pametna in trajna rešitev je digitalizacija in pretvorba v novejši format.

Najprej bodo v britanski policiji 50 milijonov funtov namenili v naslednjih štirih letih namenili za nakup strojne opreme, programske opreme in izobraževanje zaposlenih, kako digitalizirati VHS. Drugi del naročila v vrednosti 25 milijonov funtov pa bo namenjen dejanski digitalizaciji in skladiščenju teh podatkov.

V dodatnem naročilu za 25 milijonov funtov bodo na enak način digitalizirali še nekaj drugih nišnih formatov, med drugim mikrofilm, CD-je, DVD-je in druge oblike, kjer so podatki še shranjeni.