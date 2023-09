Objavljeno: 28.9.2023 04:00

Britanska banka Chase UK komitentom prepovedala nakupe kriptovalut

Potem ko že dolgo nismo pisali o prepovedih kriptovalut, so to pot v britanski banki Chase UK v celoti prepovedali njihovo uporabo. Da bi preprečili zlorabe, oškodovanje komitentov in uporabo kriminalcem, so v celoti onemogočili uporabo svoje infrastrukture za nakupe kriptovalut.

Chase UK je britanska podružnica JPMorgana, ki ima na Otoku 1,6 milijona komitentov in 15 milijard funtov depozitov, s čimer sodi med manjše britanske banke. Potem ko je marca banka NatWest omejila višino transakcij, ki vključujejo kriptovalute, da bi omejila potencialne izgube, in HSBC onemogočila njihove nakupe s svojimi plačilnimi karticami, je sedaj Chase UK še strožja. Svoje komitente je v torek obvestila, da ne bo več podpirala nakupov kriptovalut. Sprememba bo začela veljati 16. oktobra.

V Veliki Britaniji so kriptovalute večinoma neregulirane. Regulator FCA (Financial Conduct Authority) je sicer sprejel nekaj pravil, ki bodo začela veljati 8. oktobra in bodo omejevala njihovo uporabo in oglaševanje. Prepovedane bodo na primer promocijske sheme, kjer dobimo vzpodbudo, če pripeljemo prijatelja.