Britanec z Applove uradne spletne trgovine prejel ponaredek telefona iPhone

V nedavnem primeru je kupec, ki je naročil iPhone 15 Pro Max neposredno preko Applove britanske spletne strani, prejel ponarejen telefon z operacijskim sistemom Android.

Postopek naročila je za Britanca potekal povsem običajno, od Appla je prejel potrdilo po elektronski pošti ter vse podrobnosti o kurirski dostavi podjetja DPD. Ko je telefon prejel in ga odprl, je takoj posumil, da nekaj ni v redu. Na zaslonu naprave je bilo nameščeno zaščitno steklo, zato je pomislil, da so mu poslali vrnjen telefon. Ko je napravo vklopil, je opazil, da zaslon ni OLED in da spodnji del ohišja ni podoben telefonu iPhone. Po čudnem postopku nastavitve je ugotovil, da gre za napravo z operacijskim sistemom Android. Da gre za ponaredek, so potrdile tudi pogoste težave, od rušenja sistema do počasne kamere. Na telefonu so bile nameščene nekatere aplikacije, med njimi TikTok, ki jih Apple ne prilaga napravam. Na škatli so bile vidne raztrganine, kot da je nekdo odprl škatlo in jo poskušal ponovno zalepiti.

Apple kupcem priporoča preventivno preverjanje embalaže za znaki manipulacije pred odprtjem paketa. V vsakem primeru, če prejmemo čuden telefon, se je treba takoj obrniti na Apple ali prodajalca, ki ga nam je prodal.