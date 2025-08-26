Objavljeno: 26.8.2025 05:00

Britanci so skoraj dobili brezplačni ChatGPT Plus na državne stroške

Po poročanju The Guardiana so prebivalci Velike Britanije skorajda dobili brezplačno uporabo ChatGPT Plus, ki sicer stane 20 dolarjev mesečno. Pogajanja med OpenAI in britansko vlado, ki sta ju zastopala Sam Altman in minister za tehnologijo Peter Kyle, so naposled zašla v slepo ulico. Odločilna je bila cena.

OpenAI je domnevno želel dve milijardi funtov letno za brezplačno uporabo ChatGPT Plus, kar je bilo preveč. Kyle je sicer znani zagovornik umetne inteligence (in drugih tehnologij), ChatGPT Plus pa je po njegovem mnenju odličen sogovornik in tutor za razlago kompleksnih tematik. Altman in Kyle sta se srečala večkrat, podpisala sta tudi memorandum, ki bo storitve ChatGPT omogočil britanski javni upravi, kjer so posebej izpostavili izobraževanje, obrambo, varnost in pravosodje.

Na koncu je OpenAI predlagal, da bi imel dostop kar vsak prebivalec, česar pa Kyle ni mogel zagotoviti. Britanci so sicer že peti največji uporabniki ChatGPT na svetu. Lahko pa se vprašamo, kaj ima OpenAI od tovrstnih poslov. Ne gre namreč le za finance, temveč za – podatke. ChatGPT zbira vse o vseh, če ni izrecno dogovorjeno drugače. Na vsebinah, ki jih uporabniki vnašajo, se tudi uči in postaja čedalje boljši. ChatGPT je v resnici največji lijak za informacije na svetu, ki jih sesa kot črna luknja.

The Guardian