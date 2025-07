Objavljeno: 29.7.2025 05:00

Britanci množično naložili VPN, ko so jim omejili dostop do pornografije

Nekateri temeljni zakoni interneta so neizpodbitni, mednje pa sodita tudi človeška iznajdljivost in vztrajnost pri iskanju pornografije. V Veliki Britaniji je uporaba navideznih zasebnih omrežij (VPN) eksplodirala, ko so uvedli nova pravila za preverjanje starosti obiskovalcev pornografskih spletnih strani.

Regulator Ofcom je konec tedna začel uvajati nov sistem za preverjanje starosti, ki mlajšim od 18 let onemogoča dostop do pornografskih in drugih škodljivih spletnih strani. Ko se je to zgodilo, je Proton VPN nenadoma postal najbolj priljubljena brezplačna aplikacija na Otoku, njegova popularnost je prehitela celo ChatGPT. Podobno rast so opazili tudi ponudniki plačljivih storitev, denimo Nord Security in Super Unlimited.

Švicarski Proton VPN je zabeležil 1400-odstotno rast novih naročnikov, ko so v petek v Veliki Britaniji zaklenili neoviran dostop do pornografije. Takšne številke po navadi beležijo v nedemokratičnih državah, kjer ob protestih oblasti zatemnijo dostop do interneta, denimo v Turčiji ali Iranu.

Prav tako ni presenetljivo, da se je v Veliki Britaniji začelo krepiti nasprotovanje novi zakonodaji. Več kot 270.000 podpisnikov je že zahtevalo odpravo zakona Onlin Safety Act, večina jih je podpisala – v petek. Zakon je leta 2023 sprejela tedanja konservativna vlada, v veljavo pa stopa v več korakih. A za zdaj vlada ostaja neomajna.

Online Safety Act