Brezžična stikala za luči

Raziskovalec univerze v Alberti, Kambiz Moez, je razvil brezžično stikalo za luči, ki bi lahko zmanjšalo stroške ožičenja hiše za do 50%.

Brezžično stikalo, ki je sestavljeno iz oddajnika na stikalu in sprejemnika blizu svetilke ali druge naprave, deluje brez baterij in pridobiva energijo iz okoljskih virov, kot so radijski frekvenčni signali. Vsako nadstropje bi imelo enega ali dva RF oddajnika moči, ki bi napajala vsa stikala v hiši. Moez je razvil prototip stikala za manj kot dolar, ki ga je mogoče namestiti kjerkoli na steni. Sistem je enostaven za replikacijo in se prilagodi specifičnim potrebam lastnikov domov in izvajalcev. Stikalo lahko vključuje tipala za temperaturo, vlažnost in zasedenost, ki lahko drastično zmanjšajo porabo energije, ter na željo uporabnika avtomatizirati vklop in izklop luči med premikanjem stanovalcev iz sobe v sobo.