Brezposelni moški se je s pomočjo umetne inteligence prijavil na 5000 razpisanih delovnih mest

Programer Julian Joseph je službo iskal s pomočjo umetne inteligence LazyApply, a kljub temu prejel le 20 povabil na razgovor za delo.

Julian Joseph se je s pomočjo spletnega orodja in umetne inteligence prijavil na 5000 razpisanih delovnih mest in bil povabljen le na 20 razgovorov za delo. Čeprav številka ni zanemarljiva, predstavlja zgolj pol odstotka vseh prijav. Joseph je pred uporabo AI orodja LazyApply skušal najti delo na tradicionalen način, pri čemer se je prijavil na več sto delovnih mest in prav tako dosegel okoli 20 razgovorov. Njegova izkušnja z LazyApply je razkrila, da je proces iskanja zaposlitve zelo težaven in da obstoj takšnih orodij, kot je LazyApply, kaže na pomanjkljivosti v procesu zaposlovanja. Umetna inteligenca olajša prijavljanje na prosta delovna mesta, a hkrati prinaša potencialne težave. Lahko vodi do preplavljanja delodajalcev z ogromnimi količinami nizkokakovostnih prijav, kar otežuje iskanje kandidatov, ki se prijavljajo ročno. Poleg tega tudi delodajalci vse bolj uporabljajo avtomatizirana orodja za pregledovanje velikega števila prijav, kar proces naredi še bolj nepregleden.

Joseph na koncu prejel ponudbo za pogodbeno delo preko LazyApply. Zanimivo je, da je nekaj pomembnih razgovorov, vključno s povabili na Apple in v Belo hišo, dobil preko obstoječih povezav, ne s pomočjo umetne inteligence, kar kaže na to, da kljub napredku v tehnologiji, osebne povezave in priporočila ostajajo ključni način za iskanje zaposlitve.