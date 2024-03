Objavljeno: 14.3.2024

Brezplačno usposabljanje: Priložnosti in obveze digitalne dostopnosti

V dobi hitrega razvoja digitalne tehnologije je ključnega pomena, da so spletne vsebine dostopne vsem uporabnikom, vključno z osebami z oviranostmi. Ugotavlja se, da večina spletnih strani, mobilnih aplikacij in ostalih digitalnih vsebin še vedno ni dostopna za vse skupine prebivalstva. Digitalna dostopnost bo do leta 2025 za mnoge zasebne subjekte tudi zakonska obveza, hkrati pa to predstavlja tudi etično dolžnost in poslovno priložnost za prav vsako podjetje.

Pridružite se nam na brezplačnem usposabljanju o digitalni dostopnosti, ki ga bomo predstavili v sodelovanju z AccessibleEU. Dogodek bodo vodili priznani slovenski strokovnjaki na področju digitalne dostopnosti, inšpektor na področju informacijske družbe in podsekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Usposabljanje je namenjeno vodjem, razvijalcem, oblikovalcem, ustvarjalcem vsebin, preizkuševalcem, študentom, osebam z oviranostmi in vsem, ki sodelujejo pri razvoju digitalnih vsebin in storitev. Pridobili boste ključna znanja ter seznanitev z orodji za izboljšanje dostopnosti vaših digitalnih proizvodov.

Hibridno usposabljanje bo potekalo 9. aprila 2024, od 16.00 do 20.00, na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Za udeležence na daljavo bo na voljo Zoom povezava.

Za več informacij obiščite našo spletno stran: www.digitalnadostopnost.si