Objavljeno: 20.5.2024 05:00

Brezplačni RealVNC doslej izjemno oskubljen

Uporabniki orodja za oddaljeni dostop RealVNC so dobili obvestilo, da se ukinja paket Home, ki je bil brezplačen in je omogočal vse za domačega uporabnika potrebne funkcije. Proizvajalec nas prepričuje, da je treba presedlati na enega izmed cenejših paketov, a to ni res. Preostali oskubljeni brezplačni paket so zelo dobro skrili.

Med plačljivimi inačicami ostajajo Essentials, Plus, Premium in Enterprise, ki se razlikujejo po ceni in funkcionalnosti. Home je doslej omogočal upravljanje petih naprav s tremi uporabniki, za kar je odslej potreben račun Plus. Ta stane 3,35 dolarja mesečno. Osnovni Essentials, ki stane 2,95 dolarja mesečno, podpira le enega uporabnika in tri naprave.

A čisto spodaj v obvestilo, v precej manj izstopajoči pisavi, je ena vrstica: presedlajte na paket Lite. Ta podpira le enega uporabnika s tremi napravami, nima naprednih funkcij prenosa datotek ali oddaljenega tiskanja, a za zelo osnovno delo deluje, predvsem pa ostaja brezplačna. Seveda RealVNC ni obvezan nuditi nič brezplačnega, a če se za to odločijo, bi vendarle pričakovali vsaj pošten uporabniški vmesnik. Lite kar malo prikrivajo.

Mi pa povejmo še, da obstajajo tudi prave brezplačne alternative, denimo TurboVNC, TightVNC in podobno. Ter seveda tudi druge tehnologije, denimo RDP na Windows ali XRDP na Linuxu. Razlogov za nakup RealVNC je zelo malo.