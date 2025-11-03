Objavljeno: 3.11.2025 15:00

Brezplačni »Photoshop«

Zbirka grafičnih orodij Affinity, ki je doslej stala do 70 evrov na posamezno aplikacijo, je po novem zastonj.

Nova brezplačna aplikacija podjetja Canva združuje funkcionalnosti treh nekdaj plačljivih programov Affinity Photo, Designer in Publisher ter omogoča delo s fotografijami, vektorsko grafiko in oblikovanjem dokumentov. Na voljo je za operacijska sistema Windows in macOS, medtem ko je različica za iOS, namenjena tablici iPad, še v delu. Ustvarjalci in oblikovalci so nad potezo navdušeni, saj aplikacija ponuja številna profesionalna orodja brez kakršnihkoli stroškov. Mnogi jo vidijo kot resno brezplačno alternativo plačljivemu paketu Creative Cloud podjetja Adobe. A ob vsem navdušenju se pojavljajo tudi dvomi in vprašanja. Mnogi se sprašujejo, ali bo brezplačnost trajna, ali pa gre za tipično strategijo, kjer bo kasneje uvedena naročnina, oglaševanje ali omejevanje funkcij.

Canva medtem plačljivim uporabnikom ponuja dostop do naprednih orodij z umetno inteligenco. Ker je osnovna različica brez umetne inteligence, je jasno, da Canva računa na širitev svoje baze uporabnikov z brezplačno ponudbo ter upa, da se bo del zastonjkarjev odločil za nadgradnjo in plačilo dodatnih funkcij.

xy2ajS-qpdM