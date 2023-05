Brezplačen televizor za ceno reklam

Po pametnih telefonih in nenavadnih prenosnikih z dvema zaslonoma prihaja še televizor z dvojno dozo prikazne površine. Za razliko od drugih dvoličnežev, ki so običajno dražji od navadnih naprav, je Telly zastonj.

Ustanovitelj brezplačne pretočne platforme Pluto TV, Ilya Pozin, napoveduje po lastnih besedah najbolj napredno televizijo, ki je bila kdajkoli razvita in je poleg vsega še brezplačna. Televizor Telly ni običajna naprava s parom zaslonov. Glavni zaslon velikosti 55 palcev, ki se imenuje Theater Display, predvaja želeno vsebino, medtem ko manjši, pod zvočniškim sistemom nameščeni Smart Screen prikazuje oglase vseh vrst. Poleg reklam je zmožen uporabe najrazličnejših pripomočkov, ki gledalcu na primer sporočajo informacije o vremenu, stanju delnic na borzi in podobno.

Telly bo uporabljal lasten operacijski sistem TellyOS, ki privzeto ne bo omogočal aplikacij tujih razvijalcev. V zameno bo televizorju priložen ključek Android 4K, s katerim bo tovrstno nalaganje dovoljeno. Prav tako bo prek vrat HDMI in USB mogoče priklopiti druge naprave za pretakanje vsebin ali gledati običajen televizijski program. Televizorju bo priloženih 40 iger, podpora za pretakanje glasbe in glasovno upravljanje, ki se bo odzvalo na klic Hey Telly. Vgrajena kamera bo podpirala video klice Zoom in različne telovadne programe. S fizično zaslonko ji bomo lahko preprečili, da bi nas gledala 24 ur na dan.

Rezervacije za Telly za zdaj zbirajo le v ZDA, kjer bo poleti na voljo prvih pol milijona kosov. Če bo eksperiment uspešen, se lahko podobno mamljive ponudbe nadejamo tudi drugod po svetu.