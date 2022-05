Brezplačen dodatek »Top Gun« za Flight Simulator

V Monitorju bolj redko pišemo o računalniških igrah, smo pa leta 2020 pisali o novem Microsoftovem Flight Simulatorju, saj gre za silno impresivni dosežek na področju modeliranja zemlje.

Sedaj pa so predstavili brezplačni dodatek za igro (DLC) z naslovom Top Gun: Maveric. Gre seveda za navezo z istoimenskim filmom, v dodatku dobimo nekaj novih nalog, ki jih izvedemo z F-18, med njimi tudi pristajanje na letalonosilki. Dodan je tudi novo (namišljeno) letalo Darkstar, ki doseže hitrost Mach 10 in lahko leti na višini čez 45 kilometrov, torej lahko poletimo v stratosfero. Microsoft sicer redno posodablja igro z izboljšavami pri zemljepisnih podatkih in grafiki, denimo z izboljšanimi mesti in letališči.

Preko Steam velja igra 56 evrov, preko Microsoft Store pa je trenutno rahlo znižana na 48 evrov. Velja pa opozorit, da potrebujemo zanjo solidno zmogljiv računalnik in kar nekaj prostora, saj »tehta« dobrih 80 GB, potrebuje pa še kar nekaj prostora za prenos podatkov med igranjem.

wWkczb0LIgI