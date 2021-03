Brexit tudi za uporabnike mobilnih telefonov

Z novim letom je Velika Britanija dokončno izstopila iz Evropske unije, s prvim aprilom pa to dokončno »uzakonjajo« tudi slovenski mobilni operaterji.

Potniki, ki bodo (nekoč, po Covidu, morda…) potovali v Veliko Britanijo, se bodo morali zavedati, da je za slednjo prenehala veljati EU regulacija za gostovanje znotraj EU/EEA območja kot tudi EU regulacija za mednarodne klice iz Slovenije v druga območja EU/EEA. To pomeni, da so telefoniranje, SMSanje in prenos podatkov občutno dražji.

Še vedno pa je Velika Britanija tudi za mobilne operaterje dovolj pomembna, da so ti pripravili posebne pakete, ki uporabnike po žepu udarijo vsaj malce manj. A1 je tako sporočil, da so Veliko Britanijo priključili paketu (3,05 EUR na mesec), ki je sicer namenjen za potnike v Srbijo in Makedonijo. Minuta odhodnega klica tako stane 1,3 EUR, namesto 2,5 EUR, kot velja v drugih »tujih« državah. Še vedno pa je zelo drag prenos podatkov – 1 megabajt namesto 10,6 EUR sicer stane »le« 2,54 EUR, še vedno pa to pomeni, da boste ob približno 10 EUR, če vam bo telefon narejeno fotografijo samodejno prenesel v oblak (denimo Google Photos).

10 evrov za eno samo fotografijo!

Ne čudi torej, da omenjeni operater uvaja tudi dodatno omejitev 200 evrov mesečno (ta se sproži po odstranitvi omejitve 50 EUR), ki jo bo mogoče odstraniti le s telefonskim klicem do operaterja.