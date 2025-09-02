Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 2.9.2025 09:00

Brazilska depilacija s pametnimi očali

V New Yorku je vplivnica Aniessa Navarro doživela neprijetno presenečenje, ko je med brazilsko depilacijo ugotovila, da kozmetičarka nosi pametna očala Meta Ray-Ban z vgrajeno kamero. 

Čeprav ji je izvajalka zagotovila, da so očala izklopljena in služijo kot dioptrijska, se Navarro ni mogla znebiti občutka nelagodja. Možnost, da bi bila med postopkom posneta, jo je povsem pretresla. Očala Meta Ray-Ban namreč omogočajo snemanje fotografij in videoposnetkov, klice ter uporabo glasovnih ukazov, kar v intimnem okolju, kot je kozmetični salon, sproža resne pomisleke o zasebnosti. Navarro je svojo izkušnjo delila na TikToku, kjer je hitro prejela podporo številnih uporabnikov, ki so opozorili, da takšne naprave ne sodijo v prostore, kjer se izvajajo intimne storitve. Evropski Wax Center je v odzivu za medije zatrdil, da so bila očala med postopkom izklopljena, a vplivnica je že stopila v stik z odvetniki, saj jo skrbi, da bi lahko bil njen posnetek zlorabljen.

Primer odpira pomembno vprašanje o uporabi nosljive tehnologije z vgrajenimi kamerami v zasebnih okoljih. Čeprav Navarro pravi, da noče nikomur uničiti kariere, si želi, da bi očala s kamerami preprosto prepovedali v prostorih, kjer se pričakuje popolna diskretnost. Razprava med uporabniki družbenih omrežij pa jasno kaže, da skrbi glede zasebnosti pri uporabi umetno inteligentnih naprav postajajo vse bolj utemeljene.

