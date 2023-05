Borza kriptovalut Binance zapušča Kanado

Binance, ena največjih svetovnih borz za trgovanje s kriptovalutami, je sporočila, da se zaradi številnih novih smernic za poslovanje s kriptovalutami, ki omejujejo vlagatelje, umika iz Kanade.

Kanada je v zadnjih mesecih poostrila predpise za trgovanje s kripto sredstvi, vključno z uvajanjem predhodnega registracijskega postopka. Podjetja, ki se pravil ne bodo držala, čakajo težje posledice. Pri podjetju Binance so izrazili nestrinjanje z najnovejšimi smernicami in upanje, da bodo lahko sodelovali s kanadskimi regulatorji pri ustvarjanju celovitega okvira za kripto operacije v državi. Pri borzi, ki jo je ustanovil kanadski državljan Changpeng Zhao so dejali, da načrtujejo vrnitev na trg, ko bodo kanadski uporabniki ponovno imeli svobodo dostopa do širšega nabora digitalnih sredstev.

Industrija digitalnih sredstev je od propada borze FTX, ki je sprožil zlom cen največjih digitalnih kovancev, v središču pozornosti regulatorjev po vsem svetu. Po začetku kripto zime leta 2022, ki je tržno vrednost industrije zmanjšala za več kot bilijon dolarjev, so zakonodajalci in regulatorji vrednostnih papirjev zahtevali strožje smernice za razkritja o tem, kako kripto podjetja delujejo in upravljajo sredstva strank.