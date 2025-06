Boox predstavil novega križanca med bralnikom in tablico

Zelo tanek barvni elektronski bralnik ima dostop do tržnice Google Play Store.

Boox Tab X C je 5,3 milimetra debela in 13,3 palcev velika debela tablica iz barvnega elektronskega papirja Kaleido, ki prikazuje 4096 barv pri 150 ppi (300 ppi č/b) in združuje udobje papirja z vsestranskostjo Androida 13 in dostopom do tržnice Google Play Store. Poganja jo napreden osemjedrni procesor, 6 GB RAM-a, 128 GB pomnilnika in 5500 mAh baterija, kar skupaj omogoča odzivno delovanje pri zapletenem večopravilnem delu. Tab X C podpira tudi izboljšano digitalno pero InkSpire in ima nastavljivo osvetlitev za prijetno branje podnevi in ponoči. Sliko dopolnjujejo dvojni zvočniki, mikrofon in vrata USB-C za povezljivost, pri čemer naprava tehta okoli 625 g.

S ceno približno 760 evrov bo Tab X C dostojen tekmec vrhunskim tablicam, a predvsem ljubiteljem tehnologije elektronskega črnila, ki cenijo manjšo obremenitev oči in bolj naravno izkušnjo.